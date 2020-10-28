 بوتين: لا سبب للحديث عن موجة ثانية لكورونا في روسيا - بوابة الشروق
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بوتين: لا سبب للحديث عن موجة ثانية لكورونا في روسيا

وكالات:
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:57 م

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا يرى سببا للحديث عن تعرض روسيا لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، علما أن هناك مناطق لم تصل الموجة الأولى إليها بعد.

وفي مستهل اجتماع عقده بوتين مع أعضاء الحكومة، عبر الفيديو، من مقره "نوفو - أوجاريوفو" بضواحي موسكو، أشار إلى أهمية متابعة تطور الجائحة والتعامل مع تطوراتها بشكل مهني.

كما طالب بوتين بتخصيص المبالغ المالية المطلوبة لشراء أدوية للمصابين بفيروس كورونا ووسائل الوقاية، والفحوص للفيروس، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال بوتين، مخاطبا حكام المقاطعات الروسية، إنه من المفضل تفادي إعادة تخصيص المستشفيات الموجودة لعلاج حالات الإصابة بكورونا، لكنه دعاهم إلى اتخاذ قرارات بهذا الشأن إذا استدعت الضرورة ذلك، بعد التشاور مع الأخصائيين.

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