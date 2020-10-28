الحكومة السودانية ترفع أسعار الوقود بزيادة أكثر من 400%

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أقرت الحكومة السودانية رسميا أسعارا تحريرية للوقود بزيادة فاقت الـ 400 %، عن السعر السابق، بحسب صحيفة "سودان تريبيون".

وأعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن خيري في مؤتمر صحفي بدء تحرير أسعار الوقود (البنزين والجازولين) اعتبارا من مساء الثلاثاء.

وقال إن سعر لتر البنزين المستورد تحدد بقيمة 120 جنيه بينما كان السعر القديم 28 جنيها للتر، بينما ارتفع لتر الجازولين المستورد من 23 جنيهاً إلى 106 جنيهات.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن عبد الرحمن أن الأسعار الجديدة تم اعتمادها بقرار وزاري أصدرته وزارة المالية استنادا إلى الموازنة المعدلة للعام 2020 والتي تمت إجازتها بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في أغسطس الماضي.

وأكد الوزير أن الأسعار الجديدة للبنزين والجازولين ستخضع للمراجعة أسبوعياً بواسطة لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين للمستوردين والمالية وأن "السعر الجديد يعتمد على السعر العالمي هبوطا وصعودا".

واعتبر أن ما يترتب على الأسعار الجديدة "يصب في صالح الوطن والمواطن" من حدوث وفرة في الأسواق وزوال المعاناة.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن القرار أثار "موجة من الاستياء العام في الشارع السوداني سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية بالغة التعقيد التي يعيشها المواطنون،حيث ينتظر أن تفاقم زيادة أسعار الوقود من الوضع المعيشي بانعكاسها سلبا على أسعار السلع ووسائل النقل العام".