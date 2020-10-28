 ملبورن الأسترالية تنهي إغلاقا دام 112 يوما بسبب كورونا - بوابة الشروق
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ملبورن الأسترالية تنهي إغلاقا دام 112 يوما بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:26 ص

 تحتفل ولاية فيكتوريا الأسترالية بنهاية قواعد الإغلاق المرتبطة بالموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، والتي خضعت خلالها عاصمة الولاية، ملبورن، لأوامر بالبقاء في المنازل لمدة 112 يوما.

وشهدت المدينة التي يقطنها 9ر4 مليون نسمة واحدة من أطول فترات الإغلاق في العالم، والتي فرضت في البداية خلال أوائل يوليو عندما اقتربت حالات الإصابة من 200 حالة يوميا.

وبالرغم من القيود، ارتفع عدد الحالات إلى نحو 700 إصابة يوميا في أوائل أغسطس، مما دفع رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز إلى إعلان حالة الطوارئ وتطبيق قواعد جديدة في الولاية بأكملها، كانت من بين التدابير الأكثر صرامة في العالم.

وفي ظل ذلك الإغلاق الذي تم إعلانه في 2 أغسطس، تم فرض حظر تجوال ليلي ولم يسمح للسكان بالتحرك إلا لمسافة أقصاها خمسة كيلومترات فقط من منازلهم.

ولا يزال سكان ملبورن خاضعين للقيود بعدم التحرك أبعد من 25 كيلومترا من منازلهم، ويتوقع أن يتم رفع تلك القيود في 8 نوفمبر.

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