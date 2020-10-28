حسن الرداد يعلق على منع الأطفال من دخول المدرسة: «اغتيال معنوي» وأتكفل بمصاريف غير القادرين

قال الفنان حسن الرداد، إن رؤيته مشهد منع الأطفال من دخول المدرسة آلمته بشكل بالغ، موضحًا أن الطفل لن يستطيع نسيان الموقف بما فيه من إحراج له، واهتزاز لصورته الشخصية.

وطالب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، مساء الثلاثاء، بوجود حل فوري لهذه المشكلة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك آلية لمنع تكرار هذه الحادثة، بإعفاء غير القادرين.

وأكد أن هذه السلوكيات تعتبر «اغتيالا معنويا للطفل»، معلنًا عن تكفله بأي حالة غير قادرة على دفع مصاريف الدراسة.

وأوضح أن هذا واجب مجتمعه عليه كفنان، متسائلًا عن سبب غياب الرحمة والإنسانية في التعامل: «ما الذي كان سيفعله المعلم الذي منع الأطفال من الدخول لو كان هو بنفس الموقف؟».

واقترح الفنان، أن يتم جمع تبرعات لغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية بشكل لا يجرح مشاعر الأهالي والأطفال، متابعًا: «الراجل كان بيقول هدفع بعد تلات أيام، ولا مبرر لمنع دخول الأطفال».

وشدد على أهمية دور كل من الإعلام والفن في حل المشكلات الاجتماعية والأسرية، منددًا بنشر بعض المواقع أخبار كاذبة، سعيًا وراء «التريند».