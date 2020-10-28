أردوغان لمواطن يشكو من الفقر: اشرب الشاي

بينما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يطل من باب الحافلة أثناء زيارته لمدينة مالطيا شرقي تركيا في عطلة نهاية الأسبوع، قال مواطن تركي موجها كلامه إليه: "نحن عاطلون ولم نعد نستطيع شراء الخبز لبيوتنا".

ورد أردوغان على المواطن: "كلامكم مبالغ فيه، عندما تقول إننا لا نستطيع أخذ الخبز للمنزل"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وسخر منهم قائلا" اشربوا الشاي هذا الشاي لذيذ"، قبل أن يتركهم ويغادر المكان.

واعتبر الكثير من الأتراك الذين شاهدوا فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي تصرف الرئيس بالمهين، وقد لمس وترا حساسا للعديد من الأتراك الذين يواجهون معركة يومية لإعالة أنفسهم وعائلاتهم.

زقال هاسر فوجو، مؤسس "شبكة الفقر المدقع" التي وزعت الطعام على آلاف العائلات في إسطنبول منذ بداية الوباء، إن العديد من الأشخاص الذين يعتمدون على العمل العرضي يواجهون ظروفًا يائسة.

وأضاف: "لا يستطيع الكثير منهم دفع الإيجار، وتتراكم الفواتير بينما يجري قطع التيار الكهربائي عنهم. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من الأطفال صعوبة في الوصول إلى مصادر التعليم عن بعد بسبب عدم وجود إنترنت في المنزل".