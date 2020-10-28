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واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تحقيق الأرقام المميزة مع فريقه، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفا بمرمى ميتلاند الدنماركي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشعر صلاح ببعض الآلام عقب مواجهة ميتلاند ورصدت الكاميرات صلاح داخل ممر غرف الملابس وهو يعرج ويسير بصعوبة.

وتحقق أكثر من رقم مميز لصلاح بعد تسجيله في مرمى ميتلاند.. في التقرير التالي نستعرض تلك الأرقام..

** هدف ويصل لجيرارد

وصل صلاح لهدفه رقم 20 مع الريدز، وبات على بعد هدف واحد من معادلة ستيفين جيرارد الهداف التاريخي لليفربول في منافسة دوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدفا.

كما بات ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يصل لـ20 هدفا في دور المجموعات والأدوار الإقصائية بمنافسة دوري أبطال أوروبا.

** تخطى أسطورة ليفربول

تخطى صلاح عدد أهداف آيان راش أسطورة ليفربول في المنافسات الأوروبية، وذلك بعدما هدفه الـ21 على الصعيد الأوروبي مع ليفربول، وبات منفردا بالمركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخين للريدز أوروبيا، خلف مايكيل أوين صاحب المركز الثاني بالقائمة بـ22، والأسطورة ستيفين جيرارد صاحب الصدارة بـ41 هدفا.

** أرقام مذهلة للفرعون في أنفيلد

تمكن صلاح من الوصول لهدفه 13 مع ليفربول في منافسة دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد في مباراته الـ17.

كما تمكن صلاح من المشاركة في 10 أهداف خلال 10 مباريات له في دور المجموعات على ملعب أنفيلد (سجل 9 وصنع هدف).

ويمتلك صلاح حتى الآن في الموسم الحالي 7 أهداف خلال 10 مباريات، بواقع 6 أهداف بالبريميرليج وهدف وحيد في منافسة دوري أبطال أوروبا.