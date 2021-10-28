أرباح أبوظبي الأول ترتفع بـ26% في 9 أشهر

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أعلن "بنك أبوظبي الأول" الإماراتي، اليوم الخميس، أنه حقق في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري صافي أرباح بلغ 2ر9 مليار درهم (الدولار يساوي 67ر3 درهم)، بارتفاع نسبته 26% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وأوضح البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن النتائج تعكس الأداء القوي للأعمال الأساسية في ظل تحسن بيئة الأعمال، والنتائج الإيجابية للمبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز الإيرادات.

وبلغ العائد السنوي على السهم 09ر1 درهم، بارتفاع نسبته 29% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وفي الربع الثالث بلغ صافي الأرباح 9ر3 مليار درهم بارتفاع بنسبة 34% مقارنة مع الربع الثاني، و54% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 0ر16 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بارتفاع 17% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، نتيجة النمو القوي للإيرادات من غير الفوائد.

وبلغت التكاليف التشغيلية 4ر4 مليار درهم، بارتفاع 15% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وبلغ إجمالي الأصول 983 مليار درهم، بارتفاع 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وارتفعت ودائع العملاء 12% إلى 606 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، وبارتفاع نسبته 5% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2021، نتيجة النمو مزدوج الرقم في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وبلغت القروض والسلفيات 404 مليارات درهم، بارتفاع 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وبنسبة 1% مقارنة مع الربع الثاني.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 9ر3%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 97%.