 وفد أمني عراقي رفيع المستوى يتوجه إلى محافظة ديالى بعد هجوم كبير لداعش - بوابة الشروق
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وفد أمني عراقي رفيع المستوى يتوجه إلى محافظة ديالى بعد هجوم كبير لداعش

د ب أ
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 9:06 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 9:06 ص

توجه وفد أمني عراقي رفيع المستوى، صباح اليوم الخميس، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إلى محافظة ديالى.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الوفد ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، بالإضافة إلى وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت مساء الثلاثاء مقتل 11 عراقيا في هجوم لتنظيم داعش على إحدى قرى المحافظة -57 كيلومترا شمال شرق بغداد-.

وأشارت تقارير إلى أن الهجوم تسبب في مقتل وجرح عشرات المدنيين من عشيرة "بنو تميم" الشيعية.

ووصفت وسائل إعلام الهجوم بأنه الأكبر لداعش منذ سنوات. وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقصاص.


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