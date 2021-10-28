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وزير فرنسي: قد نتخذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 9:58 ص

قال كليمان بون الوزير الفرنسي المكلف بشؤون الاتحاد الأوروبي، إن فرنسا قد تتخذ مجموعة من الإجراءات الانتقامية ضد المملكة المتحدة في حال" لم تستأنف الحوار ولم تمنح رخص الصيد".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بون القول إن هذه الإجراءات قد تشمل "مراجعة مجالات التعاون، على سبيل المثال، زيادة أسعار الكهرباء، في مرحلة لاحقة"، وذلك دون أن يذكر إطارا زمنيا.

وأضاف أن الصيادين البريطانيين سيتمكنون من استخدام ثلاثة أو أربعة موانئ فقط عقب تطبيق فرنسا لهذه الإجراءات ابتداء من الشهر الجاري.

وذكر بون أن فرنسا بدأت بالفعل في تطبيق عمليات تفتيش أكثر منهجية للسفن البريطانية منذ ليلة أمس.

وأوضح بون أن بريطانيا منحت نحو 50% فقط من رخص الصيد المطلوبة.


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