دنيبرو الأوكراني يبلغ مرحلة خروج المغلوب بدوري المؤتمر الأوروبي

تأهل فريق دنيبرو الأوكراني إلى مرحلة خروج المغلوب من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب فوزه على أبولون ليماسول القبرصي 1 /صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الخامسة بالمسابقة.

ورفع دنيبرو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطتين خلف المتصدر ألكمار الهولندي ، الذي فاز في وقت سابق من اليوم الخميس على فادوتس السويسري 2 /1، وهو الذي ضمن تأهله في وقت سابق.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد أبولون ليما سول عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن فادوتس السويسري صاحب المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة السادسة، عزز يورجوردينس السويدي صدارته بالفوز على مولده النرويجي 3 /2، فيما تعادل جينت البلجيكي مع مضيفه شامروك روفرز الأيرلندي 1/1.

ورفع يورجوردينس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد مولده عند سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن جينت صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل شامروك روفرز الترتيب برصيد نقطتين.

وفي المجموعة السابعة، فاز سيفاس سبور التركي على كلوج الروماني 3 /صفر، فيما فاز سلافيا براغ التشيكي على بالكاني من كوسوفو 1/صفر.

ورفع سيفاس سبور رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد كلوج عند سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن سلافيا براغ صاحب المركز الثالث، ويتذيل بالكاني الترتيب برصيد أربع نقاط.

وفي المجموعة الثامنة، فاز سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على بيونيك الأرميني 2/1، فيما تعادل بازل السويسري وزالجيريس الليتواني 2 /2.

ورفع سلوفان رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن بازل صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بيونيك المركز الثالث برصيد ست نقاط بفارق نقطة عن زالجيريس صاحب المركز الرابع والأخير.