أتلتيكو مينيرو يستعيد مذاق الانتصارات في الدوري البرازيلي

استعاد فريق أتلتيكو مينيرو مذاق الانتصارات بعد هزيمة وتعادلين، حيث تغلب على جوفينتود 1 / صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تغلب ساو باولو على أتلتيكو جويانيينسي 2 / 1 وفورتاليزا على كوريتيبا 3 / 1 وكوياابا على آفاي 1 / صفر.

وحسم أتلتيكو مينيرو المباراة أمام جوفينتود بهدف وحيد سجله خوزيه رودولفو في الدقيقة 12، ليرفع فريق مينيرو رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد جوفينتود عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وتغلب فورتاليزا على كوريتيبا 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن ويتجمد رصيد كوريتيبا عند 35 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لفورتاليزا، جونينهو كابيكسابا (هدفان) وجوزيه روماريو دو سوزا في الدقائق االثانية و55 و73 .

أما هدف كوريتيبا، فقد سجله ماتيوس في الدقيقة 60 وقد شهدت الدقيقة 87 من المباراة طرد زميله جويلرمو دي لوس سانتوس.

وتغلب كويابا على آفاي بهدف وحيد سجله جواو بيدرو فيلاردي بينتو في الثواني الأخيرة من المباراة، ليرتفع رصيد كويابا إلى 34 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتجمد رصيد آفاي عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.