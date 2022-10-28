مقتل 13 شخصا في فيضانات وانهيارات أرضية في جنوب الفلبين

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لقي 13 شخصا حتفهم، إثر فيضانات وانهيارات أرضية نتجت عن عاصفة استوائية اجتاحت مقاطعة بجنوب الفلبين، حسبما قال مسؤول في إدارة الكوارث المحلية اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول نصر الله إمام، رئيس المكتب الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث، أنه تم الإبلاغ عن سقوط الضحايا في بلدتي داتو أودين سينسوات وداتو بلاه سينسوات بمقاطعة ماجوينداناو، على بعد 975 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.

وأوضح: "لقي معظم الضحايا حتفهم بسبب الفيضانات المفاجئة، ثم الانهيارات الأرضية التي طمرت المنازل... حوصر بعض الضحايا داخل منازلهم".

وتابع أنه تم الإبلاغ عن عدد غير محدد من المفقودين فيما لايزال بعض الأقارب يبحثون ذويهم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات، بلون بني وموحل، إلى أسطح المنازل في المناطق المتضررة.