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يرى روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أن مباراة الأهلي والزمالك يملكان لاعبين على أعلى مستوى، متمنيا أن يسود الاحترام المباراة ويفوز الأفضل بينهما.

وقال فيتوريا لقناة "أبو ظبي الرياضية": «المباراة تحظى باهتمام كبير من الجماهير المصرية وهي مباراة كبيرة بكل تأكيد، وأتمنى أن يكون كل شيء جيدا».

وأضاف: «الفريقان يملكان عدد كبيرمن اللاعبين الرائعين وأعتقد أننا على موعد مع مباراة مميزة للغاية».

وواصل فيتوريا: «الجميع سعيد بالأجواء والاقبال كبير والتنظيم على أعلى مستوى ويخرج اللقاء بالشكل الذي يليق بهما، وحان وقت المدربين واللاعبين لإظهار أفضل ما لديهم».

وعن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك وكونه من البرتغال قال: «من الجيد رؤية مدربين من بلدي البرتغال لكنني الآن مدرب منتخب مصر وأتمنى أن يسود الاحترام المباراة».