غياب مولر ونوير عن بايرن ميونخ في مواجهة ماينز

تأكد اليوم الجمعة استمرار غياب حارس المرمى مانويل نوير، وكذلك توماس مولر عن صفوف فريق بايرن ميونخ في المباراة المقررة أمام ماينز غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ويمكن لبايرن ميونخ اعتلاء صدارة البوندسليجا، ليوم واحد على الأقل، بالتعادل أو الفوز في مباراة الغد على ملعبه.

ويغيب نوير بالفعل عن صفوف بايرن ميونخ منذ أسابيع، بسبب إصابة في الكتف، بينما لا يزال مولر يعاني من مشكلة في أعلى الفخذ والحوض، علما بأنه كان قد عاد في المباراة التي انتهت بالفوز على برشلونة الإسباني 3 / صفر في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه يرغب في أن يمنح مولر راحة لمدة أسبوع كامل كي يمنح جسده راحة.

ويعني هذا أن مولر سيغيب أيضا عن المباراة الأخيرة لبايرن ميونخ في دور المجموعات بدوري الأبطال، المقررة أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، علما بأن بايرن ميونخ حسم التأهل بالفعل من صدارة المجموعة.

أما نوير، فيعمل الآن من أجل العودة مطلع الأسبوع التالي، عندما يحل بايرن ميونخ ضيفا على هيرتا برلين.

وقال ناجلسمان إنه يتوقع أن يكون نوير ومولر متاحين للمشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر المقبل.

وقال ناجلسمان أيضا إنه يعتقد أن بايرن ميونخ استعاد بريقه بعد معاناة استمرت أسابيع قليلة، وحقق خمسة انتصارات متتالية.