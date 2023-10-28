بثت قناة الحدث لقطات مصورة، تُظهر إحدى المناطق في قطاع غزة قبل وبعد الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.



وتُظهر هذه اللقطات، الحجم الكبير من الدمار الذي أصبح عليه القطاع جراء هذا العدوان.



والفيديو تم التقاطه من أعلى ليُظهر حجم البنايات السكنية التي دمّرتها غارات الاحتلال العنيفة.





#غزة قبل الحرب وبعدها.. شاب من غزة يوثق مشاهد لإحدى المناطق في غزة كيف بدت قبل القصف الإسرائيلي وبعده#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/vWnPK9WpZW — ا لـحـدث (@AlHadath) October 28, 2023



وتعرض قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن كل مناطق القطاع.



بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية.



وقال التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 7650 شهيدا، وفي الضفة الغربية وصل العدد إلى 111 شهيدا.