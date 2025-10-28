الصحة السودانية: مجازر الدعم السريع بالفاشر جريمة ضد الإنسانية

متحدث الجيش السوداني يدعو إلى "توثيق جرائم الدعم السريع بالفاشر" بينما لم يصدر تعقيب فوري عن "الدعم السريع"

قالت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، إن "المجازر" التي ترتكبها "قوات الدعم السريع" في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد "جريمة ضد الإنسانية".

وتشهد الفاشر منذ أيام اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، إثر هجوم تشنّه الأخيرة على المدينة المحاصرة، قبل أن تعلن سيطرتها عليها الأحد.

ومنذ 10 مايو 2024 تحاصر "الدعم السريع" الفاشر، فيما يسعى الجيش لكسر الحصار عن المدينة التي تُعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وأضافت الوزارة في بيان: "ندين بأشد العبارات المجازر البشعة والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بالفاشر، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إلى جانب الاستهداف المباشر للكوادر الطبية والمرافق الصحية".

وأكدت أن ما جرى "يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية، لا سيما في ظل استهداف العاملين في الحقل الصحي الذين يؤدون واجبهم الإنساني في ظروف بالغة الخطورة".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الأفعال الممنهجة تهدف إلى تدمير مقومات الحياة وتعطيل النظام الصحي في ولاية شمال دارفور، وحرمان المواطنين من حقهم في العلاج والرعاية الصحية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه".

وحتى الآن لم يصدر تعقيب من "قوات الدعم السريع" بشأن بيان وزارة الصحة السودانية.

- توثيق الجرائم

بدوره، قال متحدث الجيش السوداني عاصم عوض في بيان، الثلاثاء، إن "القوات المسلحة ستظل ثابتة لا تلين، متمسكة بعقيدتها الوطنية الراسخة، ولن تساوم أبداً في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدته".

وأكد عوض، أن "النصر قريب، ولن تهنأ مليشيا الدعم السريع بما اغتصبته، فكل شبر من أرض الوطن له رجال يدافعون عنه حتى آخر رمق".

كما دعا "وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى توثيق جرائم مليشيا الدعم السريع في الفاشر، وتوصيل صوت الضحايا، وعدم التزام الصمت فيما يرتكب من فظائع في حق الأبرياء".

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، مساء الاثنين، مغادرة القيادة العسكرية الفاشر لتجنيبها مزيدا من "التدمير والقتل الممنهج" على يد قوات الدعم السريع.

والاثنين، قالت منظمة الهجرة الدولية، في بيان، إن التقديرات الميدانية تشير إلى نزوح أكثر من 26 ألف شخص من الفاشر خلال 48 ساعة، مبينة أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتغيير نظرًا لاستمرار انعدام الأمن وتسارع وتيرة النزوح.

ومنذ 15 أبريل 2023 يخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وسط معاناة المدنيين.

وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازحٍ ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.