مفوضية انتخابات العراق: 21 مليون ناخب يختارون نوابهم في 11 نوفمبر

** متحدثة المفوضية جمانة الغلاي للأناضول:

قبل نحو أسبوعين من الاستحقاق، أعلنت متحدثة مفوضية الانتخابات في العراق جمانة الغلاي، تخصيص 8703 مراكز اقتراع لاستقبال 21 مليون ناخب في انتخابات مجلس النواب المقررة في 11 نوفمبر المقبل.

وقالت في حوار خاص مع الأناضول، إن مفوضية الانتخابات وزعت حتى الآن أكثر من 1.8 مليون بطاقة بيومترية على ناخبين، استعدادا للانتخابات البرلمانية.

وأضافت أنه "يتنافس في الانتخابات 7 آلاف و754 مرشحا، منهم 2250 امرأة".

وهؤلاء "يتنافسون على مقاعد البرلمان وعددها 320، منها 83 مقعدا مخصصة للكوتا النسائية"، بحسب الغلاي.

وأوضحت أن مقاعد البرلمان "تتوزع على 18 دائرة انتخابية، بحيث تكون كل محافظة دائرة مستقلة".

** توزيع المقاعد

وتتصدر العاصمة بغداد المحافظات بعدد المقاعد المخصصة لها بواقع 69 مقعدا، منها 17 لكوتا (حصة) النساء، بحسب معطيات المفوضية.

تليها محافظة نينوى (شمال غرب) بـ31 مقعدا، منها 8 للنساء، ثم البصرة (جنوب) بـ25 مقعدا، منها 6 للنساء، وبعدها ذي قار (جنوب) بـ19 مقعدا، للنساء منها 5 مقاعد.

أما بابل (وسط)، فلها 17 مقعدا، منها 4 للنساء، والسليمانية (شمال شرق) 18 مقعدا، وللنساء فيها 5 مقاعد.

والأنبار (غرب)، وأربيل (شمال)، خُصص لكل منهما 15 مقعدا، 4 منها للنساء، فيما لديالي (شرق) 14 مقعدا، بينها 4 للنساء.

بينما خصص العدد نفسه من المقاعد لكركوك (شمال)، وصلاح الدين (شمال وسط)، والنجف (جنوب وسط)، وهو 12 لكل منها، بينها 3 للنساء في كل محافظة.

فيما خُصص لكل من واسط (شرق)، والديوانية (جنوب وسط)، ودهوك (شمال)، وكربلاء (وسط) 11 مقعدا، منها 3 للنساء في كل محافظة.

أما ميسان (جنوب شرق) فلها 10 مقاعد، منها 3 للنساء، وأخيرا المثنى (جنوب) بواقع 7 مقاعد، اثنان منها للكوتا النسائية.

** الناخبون والمراكز

وبخصوص مَن يحق لهم التصويت، قالت الغلاي: "عدد الناخبين المسجلين هو 21 مليونا و404 آلاف و291 في عموم البلاد".

ومن حيث ترتيب المحافظات بالنسبة إلى عدد الناخبين، تحتل العاصمة بغداد المركز الأول بمليونين و373 ألفا و963 ناخبا.

تليها نينوى بمليونين و102 ألف و420، أما المثنى فهي الأقل بعدد 510 آلاف و867، وفقا لمعطيات المفوضية.

وعن أحدث الاستعدادات، أفادت الغلاي بأن "المفوضية الآن في مرحلة توزيع البطاقة البيومترية، حيث تم توزيع أكثر من مليون و800 ألف بطاقة من خلال 1079 مركز تسجيل".

والبطاقة البيومترية هي آلية اقتراع جديدة صممت للحيلولة دون وقوع عمليات تزوير، وتحتوي كل البيانات المتعلقة بالناخب، إضافة إلى صورته الشخصية وبصمات أصابعه العشرة.

وباستخدام جهاز خاص يطابق الموظف المعني بيانات الناخب المخزنة سلفا، لا سيما بصمات الأصابع العشرة، وتُصادر البطاقة فورا حتى لا تُستخدم مرة أخرى في الاقتراع نفسه، ثم تُعاد إلى الناخب بعد 72 ساعة.

وتابعت الغلاي أن "مفوضية الانتخابات ستتسلم المدارس (المخصصة مراكز اقتراع) في 5 نوفمبر المقبل، وفي العاشر منه تبدأ بتجهيزها بكل المواد اللوجستية المتعلقة بالعملية الانتخابية".

وختمت بالتشديد على أن "مفوضية الانتخابات ماضية في عملها وفق جدول عملياتي، ولم يتبق إلا القليل لإجراء هذه الانتخابات في موعدها".

وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية في مجلس النواب الحالي، الذي بدأ دورته في 9 يناير 2022، وتستمر 4 سنوات تنتهي في 8 يناير 2026.

وبحسب القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.

وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في 10 أكتوبر 2021، بعد عامين على احتجاجات شعبية أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على الاستقالة، وجاء خلفا له مصطفى الكاظمي ليشرف على انتخابات 2021.

وآنذاك شكلت الانتخابات المبكرة نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، والأولى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.

وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، فرئاسة الجمهورية تعود تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.