أمل عمار تشارك في الاجتماع الوزاري الأفريقي للإعداد للدورة 71 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الوزاري الأفريقي التشاوري التمهيدي للدورة الحادية والسبعين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، الذي عُقد في 28 أكتوبر 2026، في إطار التحضيرات الأفريقية للدورة، التي تستهدف بلورة موقف أفريقي موحد إزاء الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

ويأتي الاجتماع تأكيدًا لأهمية التشاور بين الدول الأفريقية بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، والتوافق حول الأولويات التي تعكس احتياجات المرأة الأفريقية، بما يعزز قدرة الدول الأعضاء على طرح رؤى ومقترحات مشتركة خلال أعمال اللجنة، ويدعم إسهام القارة في صياغة الالتزامات الدولية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة.