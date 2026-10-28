انطلاق مهرجان الشرقية الدولي للخيول العربية في دورته الـ30 بالعاشر من رمضان

انطلقت فعاليات مهرجان الشرقية الدولي للخيول العربية في دورته الـ30، اليوم الأربعاء، حيث يُقام هذا العام، بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وشهد انطلاق فعاليات المهرجان جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بحضور وزراء ومحافظين سابقين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، حيث يُقام المهرجان خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة 5 دول عربية، وبحضور ممثلي نوادي الفروسية وأصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت الفعاليات، بحضور ضيوف المهرجان، حيث بدأ العرض الرياضي ودخول حملة الأعلام، إلى جانب الفقرات الفنية والاستعراضية.

وأكد الأشموني، أن مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة يُعد حدثًا رياضيًا وتراثيًا متميزًا تنفرد به المحافظة منذ سنوات طويلة، ويسهم في تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية، والترويج لبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة ومسابقات الفروسية، بما يعزز مكانة الشرقية على خريطة السياحة الرياضية والتراثية.

وتحتوي أرض المهرجان على المنصة الرئيسية وخيمة الاستقبال، وخيام المربين والجمهور والصحفيين والإعلاميين والرعاة والحكام، إلى جانب منطقة العرض بمساحة 40 × 50 مترًا، حيث جرى تسوية وتمهيد أرض إيواء الخيول، التي تبلغ مساحتها نحو 4 آلاف متر مربع، وتجهيز أماكن التجميع والتسخين قبل المباريات، وغرف إيواء الخيول (البوكسات) المخصصة لاستضافتها طوال فترة البطولات.

كما تم تجهيز جناح للطب البيطري العسكري، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة وعناصر الحماية المدنية لتأمين الفعاليات، فضلًا عن إقامة معرض للفنون التشكيلية بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة، ومعرض للمنتجات المرتبطة برياضة الخيول، يشمل الأعلاف والأدوية البيطرية والسروج والإكسسوارات، بجانب توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف المهرجان والجمهور.

ويشهد المهرجان، المقام تحت رعاية عدد من الوزراء والجهات المعنية، مشاركة اتحاد الشرطة الرياضي والاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية والموسيقى العسكرية وهيئة قصور الثقافة والتربية الرياضية بنين، وفرقة عجميات من بورسعيد، في إطار برنامج متنوع يجمع بين المنافسات الرياضية والعروض الفنية والتراثية.

وعلى هامش الفعاليات، يُقام معرض «أيادي مصر» بمشاركة 20 محافظة، لعرض وتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية، بجانب معرض لمنتجات جامعة الزقازيق، ومعرض للفنون التشكيلية بمشاركة 20 فنانًا من مختلف محافظات الجمهورية، يقدمون لوحات مستوحاة من جمال الخيل العربي الأصيل.

ويتضمن البرنامج، في يومه الأول، مسابقات جمال الخيول العربية المصرية الأصيلة وفقًا لقواعد المنظمة الأوروبية لمنظمات الخيول العربية «ECAHO» والفئات العمرية للخيول المشاركة، فيما يشهد اليوم الثاني استكمال المسابقات وتوزيع جوائز «شخصية العام» و«أحسن حصان» و«أحسن فرس».

وتُختتم الفعاليات في اليوم الثالث بمسابقات تراث وأدب الخيل للخيول المسجلة وغير المسجلة، لاختيار الأبطال وتحديد بطل الجمهورية، فضلًا عن تنظيم مسابقات أدب الخيل للمبتدئين ومسابقة بطل الأبطال للفئتين.