إنتر ميلان يفوز على فينيزيا في الوقت القاتل بالدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزًا متأخرًا على حساب مستضيفه فينيزيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو».

وبعد شوط أول سلبي، تقدم إنتر ميلان في الدقيقة 80 بهدف من مدافع فينيزيا، ماتياس مورينو، بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف كارلوس أوجستو، لاعب إنتر ميلان الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وسيطر إنتر ميلان على مجريات المباراة، وصنع أكثر من فرصة أمام مرمى فينيزيا، فيما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات السريعة، وصنع خطورة كبيرة في أكثر من فرصة.

بهذا الفوز رفع فريق إنتر ميلان رصيده للنقطة 25، وتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف فقط أمام لاتسيو، فيما تجمد رصيد فينيزيا عند 3 نقاط في المركز العشرين والأخير.