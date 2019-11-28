اليويفا يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور مجموعات بدوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسماء المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما انتهت منافسات تلك الجولة مساء أمس الأربعاء.

وكشف الموقع الرسمي لليويفا عن المرشحين الأربعة لجائزة أفضل لاعب في تلك الجولة، وهم:

لاعب بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، والذي تألق أمام النجم الأحمر حيث سجل أربعة أهداف في مباراة انتهت بفوز البافاري بستة أهداف دون رد.

حارس باريس سان جيرمان كيلور نافاس، والذي لعب بشكل مميز للغاية أمام ريال مدريد وتصدى للكثير من الفرص القوية حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

❓❓ Who ya got ❓❓❓



⭐ Robert Lewandowski

⭐ Keylor Navas

⭐ Lionel Messi

⭐ Romelu Lukaku#UCL | #POTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019

لاعب برشلونة ليونيل ميسي، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين أمام بوروسيا دورتموند في مباراة انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لاعب إنتر ميلان روميلو لوكاكو، والذي شارك أمام سلافيا براج في مباراة انتهت بفوز إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين.