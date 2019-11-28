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برشلونة يكشف حجم إصابة ديمبلي

د ب أ
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 10:52 ص | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 10:52 ص

أعلن نادي برشلونة الإسباني فجر الخميس أن جناحه الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وعانى ديمبلي من الإصابة في الدقيقة 25 من المباراة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء ليغادر الملعب ويشارك مواطنه انطوان جريزمان بدلا منه.

وذكر برشلونة في بيانه "عثمان ديمبلي يعاني من إصابة في فخذه الأيمن، وسيخضع للفحص الطبي لتحديد مدة غيابه".

وتعرض ديمبلي لالتحام مع نيكو شولز مدافع دورتموند مما أسفر عن إصابته ومغادرته الملعب.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة "إنه نبأ سيء، لا نعرف بعد ما إذا كانت في نفس موضع إصابته السابقة".


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