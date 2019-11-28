ويجينز يقود تمبرولفز للفوز على سبيرز في الدوري الأمريكي للسلة

أنهى فريق مينيسوتا تمبرولفز معاناته التي استمرت لست سنوات في ملعب سان أنطونيو سبيرز بعدما تغلب عليه 113 / 101 فجر اليوم، الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل أندرو ويجينز 26 نقطة، وأضاف كارل أنتوني تاونز 23 نقطة و14 متابعة لفريق تمبرولفز.

ويرجع آخر انتصار حققه تمبروزلفز في سان أنطونيو ليوم 17 أبريل 2013.

وفي مباراة آخرى، سجل داميان ليلارد 27 نقطة وأضاف كاميلو أنتوني 19 نقطة ليقودا بورتلاند ترايل بليزرز للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 136 / 119.

وسجل حسن وايتسايد 21 نقطة و16 متابعة لفريق بليزرز، فيما سجل عبد النادر 23 نقطة لفريق أوكلاهوما، وأضاف كريس باول 16 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز شارلوت هورنيتس على ديترويت بيستونز 102 / 101، وفاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ساكرامنتو كينجز 97 / 91، وبوسطن سلتيكس على بروكلين نيتس 121 / 110 ، وإنديانا بيسرز على يوتا جاز 121 / 102، أورلاندو ماجيك على كليفلاند كافالييرز 116 / 104.

كما فاز تورنتو رابتورز على نيويورك نيكس 126 / 98 وميلواكي بكس على أتلانتا هوكس 111 / 102، ولوس أنجليس كليبرز على ممفيس جريزليس 121 / 119، وهيوستن روكتس على ميامي هيت 117 / 108، وواشنطن ويزاردز على فينيكس صنز 140 / 132.

كما فاز لوس أنجليس ليكرز على نيو أورليانز بيليكانز 114 / 110 وجولدن ستيت واريورز على شيكاغو بولز 104 / 90.