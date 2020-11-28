باكستان تسجل 3045 إصابة جديدة بكورونا و54 حالة وفاة خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 3 آلاف و45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 392 ألفا و356 إصابة.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم السبت أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية أيضا؛ ما رفع إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و942 حالة.

وحتى الآن تعافى إجمالي 337 ألفا و553 شخصا من الفيروس في أنحاء البلاد، بينما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة 46 ألفا و861 حالة.