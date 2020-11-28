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وزيرة الأسرة الألمانية تعلن منافستها على عمودية برلين

(د ب أ)
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 11:03 ص | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 11:03 ص

تعتزم وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي خوض المنافسة على منصب عمدة العاصمة الألمانية برلين كمرشحة بارزة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات البرلمان المحلي بالولاية العام المقبل.

وأعلنت جيفي ذلك اليوم السبت عقب انتخابها رئيسة للفرع الإقليمي للحزب في برلين خلال المؤتمر العام الذي انعقد عبر الإنترنت.

كما أعلن الحزب فوز السياسي الألماني من أصل فلسطيني، رائد صالح، بالرئاسة المشتركة للفرع الإقليمي في برلين.

وخلف السياسيان بذلك رئيس الفرع الإقليمي للحزب، ميشائيل مولر، الذي سيستمر في شغل منصب كعمدة برلين لمدة 11 شهرا أخرى.


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