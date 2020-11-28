قائد قوات تيجراي الإثيوبية: سنواصل القتال ضد القوات الحكومية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال دبرصيون جبر ميكائيل قائد قوات تيجراي، مساء السبت، إن قواته ستواصل قتال الحكومة بعد ساعات من إعلان الحكومة الإثيوبية اكتمال العمليات العسكرية.

وأضاف في رسالة نصية إلى وكالة رويترز أن "وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربتهم حتى النهاية".

ولم ترد حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد على ذلك حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، انتهاء العملية العسكرية التي خاضتها قوات الجيش الحكومي في إقليم تيغراي شمال البلاد.

ونشر أحمد تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "يطيب لي أن أعلن أننا أكملنا وأنهينا العمليات العسكرية في إقليم تيجراي".

وأضاف: "من الآن فصاعدا سيكون تركيزنا على إعادة بناء المنطقة وتقديم مساعدات إنسانية، في الوقت الذي ستعتني فيه الشرطة الفدرالية بملاحقة زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

وأفاد رئيس الوزراء بأن الشرطة تبحث عن قادة الجبهة وسيتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

ودخلت القوات الحكومية الإثيوبية اليوم السبت مدينة ميكيلي، عاصمة ولاية تيجراي المتمردة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قوله، في خطاب متلفز، إن "الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين ".

من جانبه، أكد رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الولاية "بالكامل".