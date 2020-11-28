الحكومة الهندية تدعو المزارعين لإجراء محادثات وسط احتجاجات

دعت الحكومة الهندية نقابات المزارعين لإجراء محادثات، فيما نظم الآلاف منهم احتجاجات داخل نيودلهي وخارجها اليوم السبت ضد مجموعة من القوانين، التي يقولون إنها ستقلص من أرباحهم وستفيد الشركات الكبرى.

وسمحت السلطات للمزارعين بدخول العاصمة الهندية أمس الجمعة، بعد يوم من الاشتباكات مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والهراوات لمنع دخولهم.

ومع توافد عدد منهم إلى مكان مخصص للاحتجاج في نيودلهي، واصل آلاف الغاضبين طريقهم، وأغلقوا ثلاثة طرق سريعة على الأقل في نيودلهي، طبقا للقطات تلفزيونية.

ودعا وزير الزراعة، ناريندرا تومار المزارعين لإجراء محادثات في الثالث من ديسمبر المقبل لتسوية الخلافات.

وأضاف "جرت المحادثات في وقت سابق لإزالة بعض المفاهيم الخاطئة بين المزارعين، لكن مازالت غير حاسمة، إننا مستعدون لإجراء تلك المحادثات مرة أخرى".

ويطالب المزارعون –من ولايات هاريانا وبنجاب وراجستان وأوتار براديش- بسحب قوانين الزراعة الجديدة التي جرى تمريرها في سبتمبر الماضي، والتي يقولون إنها سوف تؤثر على دخلهم وسوف تُفيد الشركات الكبيرة.

وقالت الحكومة الاتحادية إن القوانين تزيد إنتاجية المزارع وتحرر المزارعين من قبضة السماسرة التقليديين.