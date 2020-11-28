محمد الشناوي : روح الأهلي سر الفوز بالبطولة الأفريقية

أهدى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لجماهير الأهلي والجهاز الفني، وكذلك لزملائه في الفريق، وحارسي المرمى على لطفي ومصطفى شوبير.

وأبدى الشناوي سعادته الشديدة بعد الفوز على الزمالك وتتويج الأهلي ببطولة إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في ظهوره بشكل جيد، هما زميلاه علي لطفي، ومصطفى شوبير، مؤكدًا بأن الأهم هو مصلحة الفريق في النهاية بغض النظر عن الحارس الذي يشارك أساسيًّا.

وأضاف أنه عندما غير «القفاز» الخاص به، خلال اللقاء، قام علي لطفي بالإسراع نحو غرفة الملابس بشكل سريع من أجل إحضار القفاز لارتدائه، مشيرًا إلى أنه يعتبره هو ومصطفى شوبير مثل أشقائه، وهذه الروح سبب الفوز والتتويج ببطولة إفريقيا.

وهنأ الشناوي جماهير النادي الأهلي بالفوز على الزمالك وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والصعود لكأس العالم للأندية، ووعد بالمنافسة على كل الألقاب في الفترة المقبلة.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.