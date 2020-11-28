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احتجاز أكثر من 60 شخصا خلال احتجاج ضد الإغلاق في لندن

د ب أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 9:18 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 9:18 م

اعتقلت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن أكثر من 60 شخصًا خلال احتجاج مناهض للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وكتبت شرطة العاصمة في لندن، عبر موقع تويتر بعد ظهر اليوم السبت، "نتوقع أن يرتفع هذا العدد، ونواصل حث المواطنين على العودة إلى ديارهم".

وبموجب القواعد الحالية، لا يسمح للمقيمين في إنجلترا بمغادرة منازلهم إلا لأسباب قاهرة، مثل العمل أو التسوق أو رعاية أقاربهم.

ولا تتضمن الاستثناءات المسموح بها المظاهرات، وسار المشاركون، دون أن يراعي معظمهم التباعد الاجتماعي أو وضع الأقنعة الواقية، عبر وسط لندن اليوم السبت.

وجاء الاحتجاج في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية عن 15871 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا حتى صباح اليوم السبت.

وقال المسئولون أيضًا إن 479 شخصا آخرين توفوا في غضون 28 يومًا من ظهور نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا حتى اليوم.

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