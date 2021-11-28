بيتر ميمي: شهداء الوطن هم الأبطال الحقيقيين لمسلسل «الاختيار»

قال المخرج بيتر ميمي، إن كواليس مسلسل "الاختيار" لم تشبه العمل، بل كانت لطيفة وكان في محبة بين فريق العمل.

وأضاف ميمي، خلال حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، اليوم: "كان في صعوبات في تنفيذ بعض المشاهد، وفي مشاهد تم تصويرها في أماكنها الحقيقية، وأحداث رابعة كانت ديكور والحمدلله ظهرت بشكل جيد وقريب من الواقع".

وأضاف بيتر أن النجم في الاختيار ليس الممثل ولا المخرج ولا المؤلف، لكن البطل الحقيقي هم شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أنها سعيدة جدا بتجربة مسلسل الاختيار، مؤكدة أنه مهم جدا أننا نتذكر الابداع، وهناك جيل مهم نذكره بالحقيقة، واستمتعنا بالعمل في جزئيه الاول والثاني، وهي مرحلة مهمة في تاريخ مصر، وهو عمل مهم أنه يكون في ذاكرة لينا ولأولادنا.

وكرمت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال حلقة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٣.

ويتحدث خلال الحلقة، كل من الفنان إياد نصار، والسيناريست هاني سرحان، والمخرج بيتر ميمي، فيما سيتولى الإعلامي عمرو عبد الحميد، مهمة مناقشة المتحدثين وإدارة الحلقة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.