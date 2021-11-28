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فيديو.. سفير القاهرة في جنوب إفريقيا: لا إصابات بمتحور أوميكرون الجديد بين الجالية المصرية

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 12:58 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 12:58 ص

قال السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا وبتسوانا، إنه لا يوجد أي مصري مصاب بالمتحور الجديد من كورونا في جنوب إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 3 ملايين شخص أصيبوا بكورونا في جنوب إفريقيا من أصل 60 مليون إجمالي عدد السكان، توفي منهم 90 ألف شخص.

وأكد أنه تم تطعيم 14 مليون مواطن باللقاح المضاد لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، لافتا إلى أن العديد من شركات الطيران أرجأت رحلاتها بسبب المتحور الجديد.

ولفت الفاضلي إلى أن جنوب أفريقيا أعلنت عن وجود المتحور الجديد من فيروس كورونا، وذلك في إطار مبدأ الشفافية.

واستطرد أن جنوب إفريقيا تحترم رغبة الدول في فرض قيود بسبب المتحور الجديد وذلك من أجل حماية مواطنيها، موضحًا أن المتحور الجديد من كورونا مثير للقلق، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

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