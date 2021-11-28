وزيرة البيئة: الانتهاء من التفتيش على 310 منشآت صناعية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من التفتيش النوعي على المنشآت الصناعية بإجمالي 310 منشآت كمرحلة أولى بالمناطق الصناعية القائمة بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والفيوم؛ تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بمتابعة الموقف البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف التي تستقبل صرف صناعي وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزارة البيئة لخفض أحمال التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية.



وأشارت وزيرة البيئة ورئيس اللجنة، إلى المرور والتفتيش لتحديد الموقف البيئى ومدى مطابقة المخلفات الصناعية السائلة للاشتراطات والمعايير البيئية على 134 منشأة بنطاق المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، كذلك 100 منشأة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية و47 منشأة بنطاق برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى 29 منشأة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.



وشددت رئيس اللجنة، على استكمال أعمال اللجنة بالتفتيش على المنشآت التي لها صرف صناعي بعدد من المناطق الصناعية كمرحلة ثانية ومتابعة الموقف البيئي ومدى الالتزام بكود التشغيل والصيانة وكذلك التحديات التي تواجه محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تستقبل مياه صرف صناعي على مستوى الجمهورية وعددهم 47 محطة وكذلك مقترحات التطوير ورفع الكفاءة والإجراءات التصحيحية التي تتضمن تحديد مدى الاحتياج إلى استثمارات وجاري الانتهاء منها ومتابعتها.



وأشادت ياسمين فؤاد، بمستوى التنسيق والتعاون المثمر بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة خاصة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة وهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للتنمية الصناعية.



جدير بالذكر أن اللجنة تختص بالمرور على محطات المعالجة بالمدن والمناطق الصناعية والمحافظات والتي تستقبل صرف صناعي وكذلك المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على الشبكة العمومية والتشديد على الرقابة البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي على مستوى الجمهورية.