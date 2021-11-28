 جوتيريش: استمرار إسرائيل احتلال أراضي فلسطين يمثل تحديا للسلام والأمن الدوليين - بوابة الشروق
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جوتيريش: استمرار إسرائيل احتلال أراضي فلسطين يمثل تحديا للسلام والأمن الدوليين

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش

نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 8:49 م | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 8:49 م

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن استمرار إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية يمثل تحديا بالنسبة إلى السلام والأمن على المستوى الدولي.

وقال جوتيريش، في تغريدة نشرها اليوم الأحد: "تظل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديا يواجهه السلام والأمن الدوليين".

وتابع: "في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني دعونا أن نؤكد التمسك بمساعي الفلسطينيين إلى تحقيق احترام حقوقهم وبناء مستقبل السلام والكرامة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتنص قرارات الأمم المتحدة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولكن إسرائيل لا تزال تسيطر على نحو 83% من الأراضي في الضفة الغربية، حيث تنفذ أنشطة استيطانية موسعة مصنفة غير قانونية من قبل الأمم المتحدة، وكامل مدينة القدس، التي تعتبرها "عاصمة واحدة وأبدية" لها، إضافة إلى حصارها المفروض على قطاع غزة.

وتعتبر الأمم المتحدة سيطرة إسرائيل على الأراضي المنصوص عليها أن تكون ضمن الدولة الفلسطينية احتلال بينما تتهم المنظمات الإنسانية الدولية الحكومة الإسرائيلية بانتهاكات مستمرة لحقوق الفلسطينيين في كافة أراضي سيطرتها.

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