كوريا الجنوبية تفرض حظرا على دخول القادمين من 8 دول إفريقية

فرضت كوريا الجنوبية، اعتبارا من اليوم الأحد، حظر دخول على جميع الوافدين الأجانب من 8 دول إفريقية من بينها جنوب إفريقيا وبتسوانيا.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن ذلك يأتي في مسعى لمنع دخول السلالة الجديدة (اوميكرون) إلى البلاد.

كما فرضت السلطات الصحية في البلاد على المواطنين الكوريين القادمين من تلك الدول الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام في منشآت الحجر الصحي بغض النظر عن حصولهم على لقاح كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية 3928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 56 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 440 ألفا و 896 إصابة والوفيات إلى 3548 وفاة.