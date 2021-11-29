تصدر الأردن، اليوم الأحد، قائمة أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهد المغرب وتونس صفر وفيات متعلقة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 4012 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 943 ألفا و305 حالات.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - انه تم شفاء 3441 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 880 ألفا و 572 حالة، بالإضافة لتسجيل 36 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 11551 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4122674، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3730991.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 131 مريضا للشفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 210152 حالة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 144160 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 6058 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، اليوم أنه تم تسجيل صفر حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، فيما بلغ عدد المتعافين 102 خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيان- إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 949 ألفا و 732 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 931 ألفا و985 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.1%، فيما استقر عدد الوفيات في 14 ألفا و774 بنسبة تصل الى 1.6%

وأوضحت أن مليونا و641 ألفا و746 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليونا و632 ألفا و769 شخصا، مقابل 24 مليونا و410 ألفا و199 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 668 ألفا و87 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.

فيما أفادت وزارة الصحة التونسية، في بيان مساء اليوم، بأنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة عند 25 ألفا و363 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 84 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 690 ألفا و791 شخصا. ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 153 شخصا.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة - في بيان مساء اليوم - أنها سجلت خلال ال24 ساعة الماضية 63 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و54 حالة شفاء، وأن إجمالي إصابات الفيروس في البلاد بلغ 39 ألفا و178 إصابة منذ أول ظهور للفيروس العام الماضي، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 37 ألفا و380 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 831.