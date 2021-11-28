 الكشف عن تصميم جديد لعملة معدنية من فئة 50 بنسا بمناسبة اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا - بوابة الشروق
الأحد 28 نوفمبر 2021 9:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

الكشف عن تصميم جديد لعملة معدنية من فئة 50 بنسا بمناسبة اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 9:25 ص

 أعلنت دار سك العملة الملكية في بريطانيا أن الاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش العام المقبل سيشهد إطلاق عملة معدنية جديدة من فئة 50 بنسا.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن العملة المعدنية ستحتوي على الرقم 70، الذي يمثل عدد سنوات حكم الملكة في عام 2022.

وتمت الموافقة على التصميم من قبل الملكة وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بحدث ملكي على الحافة الخارجية لعملة من فئة خمسين بنسا.

يشار إلى أن دار سك العملة الملكية قامت بسك عملات معدنية في مناسبات مختلفة للملكة طوال فترة حكمها .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك