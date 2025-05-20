إصابة 3 فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية

هاجم مستوطنون إسرائيليون، قرية قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد سكان فلسطينيون ووسائل إعلام محلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية، إصابة أحدهم خطيرة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مستوطنين مسلحين دخلوا قرية بيتللو وأطلقوا النار على السكان. كما أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي كان في مكان الحادث. ولم يتضح في البداية من الذي أطلق الرصاص الذي أصاب الفلسطينيين الثلاثة بالضبط.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين الإسرائيليين قدموا من مستوطنة مجاورة وأن الجيش الإسرائيلي استخدم الغاز المسيل للدموع ضد سكان القرية.

واشتد العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك في غزة. ومنذ ذلك الحين، استشهد 923 فلسطينيا في عمليات إسرائيلية أو اشتباكات مسلحة أو هجمات شنها متطرفون، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وسبق أن فرضت الولايات المتحددة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا المزيد من العقوبات على المستوطنين بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي هناك إلى جانب 3 ملايين فلسطيني. ويرى الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هو العائق الرئيسي أمام أي اتفاق سلام دائم.