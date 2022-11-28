عاتب الملحن حلمي بكر، الفنانة أصالة، بعد تداول تصريحات لها بشأن فضل السعودية الكامل في تشكيل مسيرتها الفنية، قائلًا إن بداية الفنانة كانت في مصر، بعدما قدمت أعمالًا بالتعاون مع الملحنين سيد مكاوي ومحمد الموجي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه تعاون مع أصالة في العديد من الأعمال، مشيرًا إلى أن التليفزيون المصري تبناها، وقدمت من خلاله العديد من الأعمال.



ولفت إلى أن أصالة حققت نجاحات ومازال صوتها يملأ الدنيا، معقبًا: «مطربونا لما يتكلموا بيخسروا كثيرًا، والسيدة أم كلثوم قالت فيما قبل (يجب أن يجعل الميكروفون للغناء، فعندما نتكلم فيه، نذهب من قيمتنا في النجاح)».



وأشار إلى أن الجمهور سامح الفنانين كثيرًا، وخاصة في أزمة إحدى الفنانات التي وقعت في أخطاء كثيرة مؤخرًا، مستطردًا: «ابني لما يغلط أعاقبه، لكن ابن الجيران لما أتبناه ويبقى ابني ميغلطش»، بحسب تعبيره.



وذكر أن أصالة تقطن في القاهرة، وتحمل الجنسية البحرينية والسورية، مختتمًا: «أثناء تواجدها في سوريا، عندما قدمها المذيع وهي جديدة وقال إن (سوريا هي المولد)، رديت بقولي: (لو سوريا المولد، فمصر هي الحضن، والحضن أدفأ كثيرا من المولد)».