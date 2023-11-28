الرئيس الألماني يزور قلعة نزوى العُمانية

قام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وقرينته، اليوم الثلاثاء، بزيارة قلعة نزوى، في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، استمع الرئيس الألماني والوفد المرافق له إلى شرح موجز عن قلعة نزوى وتاريخ بنائها وما تحتويه من معالم ومرافق أثرية وتراثية تحكي العراقة وتاريخ سلطنة عُمان الحافل بالأمجاد.

وتجوّل الرئيس شتاينماير، في أروقة القلعة والحصن والمعارض التراثية التي تضم مجموعة من الحرف التقليدية وصناعة الحلوى والفخار التي قدمها أهالي نزوى، كما وتسلم بعض الهدايا التذكارية قدمها له عدد من أطفال الولاية.

وقام الرئيس الألماني، بتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار للقلعة عبر فيها عن سعادته لمعرفة ملامح من تاريخ سلطنة عُمان.

وكان شتاينماير، وصل مساء أول أمس الأحد إلى إسرائيل، وتوجه من هناك مساء أمس الاثنين إلى عمان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.