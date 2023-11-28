المستشار الألماني يتحدث في مجلس النواب اليوم بشأن أزمة الميزانية

يعتزم المستشار الألماني، أولاف شولتس، التحدث في مجلس النواب الألماني (بوندستاج)، صباح اليوم الثلاثاء، بشأن أزمة ميزانية حكومته الائتلافية.

ومن المقرر أن يتم إجراء مناقشة تستمر لمدة ساعتين، بعد إلقاء بيان حكومته. ومن المتوقع أن تهاجم المعارضة الحكومة بشدة، بسبب مناورة ديون حُكم بأنها "غير دستورية".

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية أعلنت أن إعادة تخصيص مبلغ 60 مليار يورو (6ر65 مليار دولار) من الاقتراض في ميزانية عام 2021، تعتبر لاغية وباطلة. وكانت قد تمت الموافقة على تخصيص الأموال لأزمة فيروس كورونا، إلا أن حكومة برلين أعادت تخصيصها في وقت لاحق، لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وتحديث الاقتصاد.

ولم تعد الأموال متوفرة في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه، رأى القضاة أنه لا يجوز للدولة الاحتفاظ بقروض الطوارئ لأعوام لاحقة. ومع ذلك، فقد تم الآن السماح باقتراض مبلغ يقدر إجماليه بنحو 45 مليار يورو، بأثر رجعي للعام الحالي، لأن الحكومة الاتحادية قامت بذلك.