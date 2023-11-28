تقرير: إيران تتسلم مقاتلات ومروحيات قتالية من روسيا

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن نائب وزير الدفاع الإيراني سردار فرحي أن إيران حصلت على العديد من الطائرات المقاتلة من روسيا.

وتشمل الطائرات الحربية التي تم الحصول عليها مقاتلات من طراز سوخوي 35، سو - 35، ومروحيات قتالية من طراز إم آى - 28 إتش وطائرات تدريب من طراز ياك - 130، ولم يتم الكشف على الفور الكشف عن قيمة الطائرات ولا العدد الدقيق لها.

وأوضحت وكالة تسنيم أن سردار فرحي، أضاف أن روسيا أبدت أيضا استعدادها لإنتاج مروحيات هليكوبتر بصورة مشتركة مع إيران، ولم يصدر على الفور أي تأكيد من موسكو على الاتفاق الجديد مع إيران.

ومن المرجح أن تعزز عملية الشراء المخاوف القائمة بين الدول الغربية بشأن توسيع التعاون العسكري بين إيران وروسيا.

ويخضع كلا البلدين لعقوبات بسبب الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا.

ويتهم الغرب جمهورية إيران الإسلامية بتزويد روسيا بما يسمى طائرات تفجيرية بدون طيار، وتنفي طهران ذلك.

وتستخدم روسيا مثل هذه الطائرات التفجيرية بدون طيار لمهاجمة أهداف مدنية بشكل منتظم في أوكرانيا، وخاصة مرافق إمدادات الطاقة، منذ الخريف الماضي.