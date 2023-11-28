خالد الصاوي ينهار في عزاء طارق عبد العزيز

أصيب الفنان خالد الصاوي، بحالة انهيار شديدة، فور وصوله عزاء الفنان طارق عبدالعزيز، وقال عنه: «أطيب إنسان ممكن تقابله في الدنيا، راجل وجدع مش هتكلم عنه كفنان هتكلم عنه كإنسان ناس كتير متعرفهوش وكان بالنسبة لينا مش بس أبو الشلة كان أم الشلة من كتر ما كان رحيم، كان بيحب الناس كلها ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

كما كشف خالد الصاوي تفاصيل آخر مكالمة له مع طارق عبد العزيز قبل وفاته، حيث قال: «آخر مكالمة كانت بخصوص تكريم في مهرجان المسرح القومي، وهو كان مسؤول عن الاتصال بينا وبين الفنان محمد رياض وكان متفهم وقولتله وقتها إني تعبان ورجلي وارمة وكان حمامة سلام وهو دايما بيصالحنا لو اتخانقنا مع بعض إحنا شلة من وقت ما كان سننا 17 سنة».

وأقيم منذ قليل عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية، واستقبل العزاء نجله معتصم وإلى جانبه الفنان أحمد خالد صالح، ومحمد هنيدي، ومحمد رياض.

وكان الفنان أحمد السقا والفنانة يسرا اللوزي، أول الحاضرين للعزاء، وحرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كلا من رانيا فريد شوقي، ومحمود البزاوي، ومجدي بدر، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، وهاني سلامة، ومحمد هنيدي، وخالد الصاوي، ومجدي كامل، وبشرى،ومحمد عبد الرحمن توتا، وأحمد صفوت، ومحمد رضوان، والمخرج سامح عبد العزيز.

كما حرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كلا من محمد رياض، وسليمان عيد، وأحمد فهيم، وسيد رجب، ودنيا عبد العزيز، وصبري فواز، ومحمود عبد المغني، وشريف منير، ولقاء الخميسي، وصابرين، ورانيا محمود ياسين، ومحمد محمود عبد العزيز، وعمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، وطه دسوقي، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج خالد يوسف.

وشيع صباح أمس جنازة الفنان طارق عبد العزيز، وحضر عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: الفنان محمد هنيدي، المنتج جمال العدل، مصطفى قمر، حمادة هلال، حمزة العيلي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، علاء مرسي، نهال عنبر، فتوح أحمد.

ويعد مسلسل «بقينا اتنين» آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، ومن المقرر يعرض العمل خلال الأيام المقبلة، وضم المسلسل في بطولته كلا من رانيا يوسف، وشريف منير، وميمي جمال، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.