الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم تتعلق بمبادئ الممر الاقتصادي للهند والشرق الأوسط

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، تناول الاجتماع نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الدولية خلال الأيام الماضية، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز التضامن مع الأشقاء والتعاون مع الأصدقاء، والإسهام في كل مجهود يخدم العدل والسلام، ويحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

وأعلن المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم فيما يتعلق بمبادئ الممر الاقتصادي للهند - الشرق الأوسط - أوروبا.

وفي قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في الهند، شهر سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة رسميّاً عن المشروع الجديد، الذي يرى فيه البعض بديلاً لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية في الشرق الأوسط.

ويعرف هذا المشروع باسم «الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)»، ويروّج داعموه بأنه سيكون أفضل ممرّ اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الهند واحدةً من الدول التي برزت على الساحة، بسبب القوّة العاملة الرخيصة لديها، وأيضاً بسبب علاقاتها المتوترة مع الصين.

وفي قمة مجموعة العشرين الأخيرة، وُقّع على مذكرة تفاهم بخصوص مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا المشروع سيبدأ من الهند، وسيمتدّ عبر الإمارات والسعودية، ومن ثمَّ إلى الأردن فإسرائيل وسيصل إلى أوروبا عن طريق البحر.

ووفقاً للمسار المُعلَن، سيكون أساس هذا المشروع في الشرق الأوسط دولة الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، وسوف تُبنى الطرق البحرية، وتُمدّ خطوط السكك الحديدية وكابلات البيانات عالية السرعة وخطوط الطاقة من أجله.