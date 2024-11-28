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منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا الشهري

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 3:16 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 3:16 م

حافظ منتخب مصر الأول، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، على مركزه الثلاثين في تصنيف فيفا الشهري، الذي أصدره اليوم رسميًا.

وجاء المنتخب المصري ثالثًا على المستوى الأفريقي بعد كل من المنتخبين المغربي والسنغالي.

وحل الفراعنة في المركز الثاني عربيًا بعد المنتخب المغربي، فيما ظهر منتخب الجزائر في المركز الثالث.

وحسم التعادل مباراتي مصر في شهر نوفمبر أمام كل من الرأس الأخضر وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وتصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف العالمي للفيفا عن الشهر الجاري وجاء منتخب فرنسا في المركز الثاني ثم اسبانيا وانجلترا والبرازيل.

وأوضح موقع فيفا الرسمي أن الثاني عشر من ديسمبر سيكون موعدًا للتصنيف الشهري المقبل.


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