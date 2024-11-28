أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو 736 ألفا و630 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 736 ألفا و630 جنديا، بينهم 1220 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9450 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الأربعاء، و19 ألفا و306 مركبات قتالية مدرعة، و20 ألفا و852 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1005 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و19 ألفا و661 طائرة مسيرة، و2765 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و30 ألفا و186 من المركبات وخزانات الوقود، و3697 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.