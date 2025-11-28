إندونيسيا: 164 قتيلاً و79 مفقوداً جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة

أعلنت السلطات الإندونيسية، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة بلغت 164 قتيلا وهناك 79 في عداد المفقودين، فيما يواجه رجال الإنقاذ صعوبات بسبب الأضرار التي لحقت بالجسور والطرق ونقص المعدات الثقيلة.

وقالت الهيئة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، إنها عدلت عدد القتلى إلى 164 بعد أن أبلغت في البداية عن 174 حالة وفاة، مع إرجاع الفرق إلى خطأ في حساب عدد القتلى في منطقة أتشيه، حيث خفضت العدد من 35 إلى 25 قتيلا.

وتسببت الأمطار الموسمية في فيضان الأنهار في مقاطعة شمال سومطرة يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الهيئة، أن الطوفان اجتاح العديد من القرى الجبلية، وتسبب في تشريد السكان وغمر أكثر من 3200 منزل ومبنى ما أدى إلى فرار نحو 3000 عائلة ونزوحها إلى الملاجئ الحكومية .

وقال رئيس الهيئة سوهاريانتو، إن عدد القتلى في مقاطعة شمال سومطرة بلغ 116 شخصا، كما انتشل رجال الإنقاذ 23 جثة في غرب سومطرة.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة عبدالمهاري،: "أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة في 12 مدينة ومنطقة في مقاطعة شمال سومطرة".

وأفاد فرع الهيئة في غرب سومطرة بأن الفيضانات غمرت أكثر من 17 ألف منزل، مما أجبر حوالي 23 ألف من السكان على الفرار إلى ملاجئ مؤقتة. كما دمرت حقول الأرز والماشية والمرافق العامة، وعزلت الفيضانات والانهيارات الأرضية السكان بعد أن قطعت الجسور والطرق.

وقال أشادي سوباركاه راهاريو من وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفزياء في إندونيسيا، إن الطقس السيء كان بسبب الإعصار الاستوائي سينيار، الذي تشكل في مضيق ملقا.

وحذر راهاريو من أن الظروف الجوية غير المستقرة تعني أن حالة الطقس السيء قد تستمر طالما ظل الإعصار في حالة نشاط.

وكثيرًا ما تتسبب الأمطار الموسمية الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا، وهي أرخبيل مكون من 17 ألف جزيرة، حيث يعيش الملايين في مناطق جبلية أو بالقرب من سهول فيضانية خصبة.