موناكو يصالح جماهيره بانتصار مثير على أوكسير بالدوري الفرنسي

عاد فريق موناكو إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الفرنسي، بعدما اقتنص فوزا مثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه أوكسير، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ16 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز أجاكسيو على ضيفه آنجيه 1 / صفر، وليل على مضيفه كليرمون 2 / صفر، في حين تعادل تروا مع ضيفه نانت بدون أهداف.

وارتفع رصيد موناكو، الذي حقق فوزه التاسع مقابل 3 تعادلات و4 هزائم في البطولة هذا الموسم، إلى 30 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد أوكسير عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وبادر أوكسير بالتسجيل عبر مباي نيانج في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل وسام بن يدر لمصلحة موناكو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضا.

وفي الشوط الثاني، أحرز اللاعب الصاعد إليس بن صغير الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 58، لكن النيران الصديقة منحت التعادل لأوكسير، عقب تسجيل يوسف فوفانا لاعب موناكو هدفا عكسيا لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

وواصل بن صغير تألقه في المباراة، عقب إحرازه الهدف الثالث لموناكو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85، ليمنح النقاط الثلاث للفريق الضيف.

ويأتي هذا الفوز، ليصالح موناكو جماهيره مع استئناف المسابقة التي توقفت قرابة شهر ونصف الشهر بسبب نهائيات كأس العالم بقطر، بعدما أصيبت بالإحباط من خسارة الفريق بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا في لقائه الماضي بالبطولة.

وعمق أجاكسيو جراح ضيفه آنجيه في المسابقة، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، في وقت سابق اليوم. وارتفع رصيد أجاكسيو، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد آنجيه، الذي تلقى خسارته الـ12 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوزين وتعادلين، عند 8 نقاط في قاع الترتيب.

ويدين أجاكسيو بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه الجزائري يوسف بلايلي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، مكبدا آنجيه خسارته الثامنة على التوالي في البطولة.

وفي اللقاء الآخر، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء تروا مع ضيفه نانت، ليظلا عاجزين عن تحقيق الفوز في المسابقة حتى إشعار آخر.

ورفع تروا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا، بفارق نقطة فقط أمام نانت، صاحب المركز السادس عشر مؤقتا.