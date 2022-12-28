تارا عماد تبدأ عروض مسرحية «هادي فالنتاين» مع أحمد عز في السعودية

تعود الفنانة تارا عماد إلى خشبة المسرح، مع انطلاق عرضها الاستعراضي المسرحي الجديد "هادي فالنتاين"، يوم 30 ديسمبر الجاري، وحتى 3 يناير 2023، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

المسرحية تأليف وإخراج محمد محمدي، ويشاركها في البطولة النجم أحمد عز، في ثاني تعاون مسرحي بينهما بعد مسرحية علاء الدين، التي عُرضت عام 2019 في السعودية ومصر، وحققت نجاحا كبيراً.

وبجانب تارا وعز، تضم المسرحية كل من سيد رجب، مصطفى غريب، وشيماء سيف.

وفي مجال السينما، تنتظر النجمة تارا عماد انطلاق الفيلم الكوميدي المطاريد، المقرر انطلاقه بدور العرض السينمائية 25 يناير المقبل، من إخراج ياسر سامي، ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد حاتم، إياد نصّار ومحمود البزاوي.

وتدور أحداث الفيلم حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.