مصرع سائح أيرلندي إثر سقوطه من قطار غربي تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية مصرع سائح إيرلندي كان يقوم بجولة في غرب تايلاند اثر سقوطه من قطار متحرك.



وأوضحت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء- أن السائح يبلغ من العمر 45 عاما، وقد دخل تايلاند يوم الاثنين الماضي بتأشيرة سياحية.



وأضافت الشرطة أن الحادث وقع بينما كان السائح يستقل قطارا من العاصمة بانكوك إلى بلدة كانشانابوري، وبينما كان القطار يسير ببطء عند منحدر، قام السائح بفتح باب القطار وسقط على ارتفاع حوالي 8 أمتار.



وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته والتحقيق مع المجموعة السياحية التي كانت برفقة السائح.