هونج كونج تلغي وثيقة التطعيم واختبارات كورونا للمسافرين

أعلن الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، اليوم الأربعاء، إن الجزيرة ستلغي بعض قيود فيروس كورونا، ومنها اختبارات PCR للوافدين ومتطلبات التطعيم لدخول أماكن محددة.



وأعلن لي في مؤتمر صحفي أن "مجتمعنا شيد حاجزا واسع النطاق عالي المستوى من المناعة"، مبينا أن "المخالطين عن قرب لمن ثبتت إصابتهم بالفيروس لن يعودوا بحاجة بعد الآن إلى العزل في هونج كونج، كما ألغي شرط تحديد عدد الجالسين إلى كل طاولة في المطاعم".



وستدخل إجراءات التخفيف حيز التنفيذ بدءا من الخميس.



من جانبه، صرح وزير الصحة لو تشونج - ماو في مؤتمر صحفي بأن وضع الكمامات في الأماكن العامة سيظل الزاميا، الا في حالات ممارسة الرياضة.



ويذكر أنه خلال معظم فترات الجائحة نفذت هونج كونج استراتيجية الصين "صفر كوفيد"، والتي تتطلب اختبارات صارمة وعزلا لمخالطي المصابين وكذلك للمسافرين الوافدين.



لكن البر الرئيسي خفف الإجراءات في الأسابيع الأخيرة ، وتستعد هونج كونج لإعادة فتح حدودها مع الصين في يناير، التي فرضت في السابق قيودا صارمة وإغلاقا للقضاء على الفيروس.



يشار إلى أن أكثر من 80 بالمائة من سكان المدينة حصلوا على ثلاث جرعات على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.



في سبتمبر ألغت هونج كونج متطلبات الحجر الصحي للقادمين إليها، سعيا لتعزيز السياحة بعد أكثر من عامين من فرض القيود على دخول الجزيرة.